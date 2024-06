NBA Finals gegen Dallas Mavericks Boston Celtics nun alleiniger NBA-Rekordchampion Stand: 18.06.2024 08:14 Uhr

Die Boston Celtics haben die Hoffnungen auf eine historische Aufholjagd der Dallas Mavericks zerstört und die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Mit dem 18. Titel ist Boston nun alleiniger Rekordchampion vor den Los Angeles Lakers (17).

Angeführt vom glänzenden Superstar Jayson Tatum gewann Boston in der Nacht zu Dienstag das fünfte Spiel gegen die Texaner um den deutschen Forward Maximilian Kleber 106:88 (67:46) und entschied die Finalserie ("Best of Five") mit 4:1 für sich. Nach der 38-Punkte-Pleite in Spiel vier am vergangenen Freitag machte der Favorit frühzeitig jede Chance auf ein Comeback der Mavericks zunichte.

Tatum war auf den Tag genau 16 Jahre nach Bostons bislang letztem NBA-Finalsieg - 2008 über die Lakers - mit 31 Punkten der beste Werfer seines Teams. Jaylen Brown, der zum wertvollsten Spieler der NBA-Finals gewählt wurde, steuerte zudem 21 Zähler bei. Für die Mavericks waren 28 Punkte ihres slowenischen Ausnahmespielers Luka Doncic zu wenig.

Tatum/Brown: Lange Reise ist zu Ende

Beim Finalsieger war die Freude groß. "Oh mein Gott. Es ist ein surreales Gefühl. Wir haben es geschafft", sagte Tatum. "Es war eine lange Reise. Wir haben viel durchgemacht in den vergangenen Jahren." 107 Playoff-Spiele bestritten Tatum und Brown zusammen für die Celtics und damit nach Angaben von US-Medien mehr als jedes andere Duo in der NBA-Geschichte vor dem ersten Titelgewinn.

Nowitzki muntert Dallas auf: "Wir werden wieder kommen"

"Boston war klar die bessere Mannschaft, deswegen Glückwunsch", sagte Kleber. Der Würzburger fügte hinzu: "In ein paar Tagen kann man schon zurückschauen und sagen, dass wir stolz auf uns sein können. Wir sind auf dem fünften Platz in die Playoffs gestartet." Auch Dallas-Legende Dirk Nowitzki fand bei "X" aufmunternde Worte: "Kopf hoch. Wir werden wieder kommen." Er bleibt der einzige Deutsche mit einer Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt.

Dallas hatte durch den 122:84-Erfolg in der vergangenen Woche - den dritthöchsten Sieg in der Geschichte der NBA-Finals - leise gehofft, doch noch den zweiten Meistertitel nach 2011 (mit Nowitzki) zu gewinnen. Auch nach der 78. Spielzeit in der US-Profiliga bleibt es aber dabei: Noch nie hat ein NBA-Team eine Play-off-Serie nach 0:3-Rückstand noch drehen können.