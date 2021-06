Jokic, der am Mittwoch erstmals zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gewählt worden war, verlor am Freitag (Ortszeit) mit den Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns mit 102:116 (55:59) und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit 0:3 zurück. Sollten die Nuggets keine Antwort finden, würden sie zum ersten Mal seit der Saison 2007/2008 mit null Siegen aus einer Playoff-Serie ausscheiden.

Triple-Double im Playoff-Spiel: Jokic, Chamberlain und Abdul-Jabbar

Der 26-jährige Jokic verbuchte ein Triple-Double mit 32 Punkten, 20 Rebounds und zehn Assists. Jokic ist der erst dritte Spieler nach den Legenden Wilt Chamberlain (1967) und Kareem Abdul-Jabbar (1970), der in einem Playoff-Spiel der NBA die Marke von 30 Punkten, 20 Rebounds und zehn Assists knackte.

Dennoch nahm der 26-Jährige die Niederlage auf seine Kappe: "Ich habe den Jungs gesagt, dass es meine Schuld war. Ich hätte wirklich besser sein müssen." Bei 29 Versuchen aus dem Feld war Jokic 13-mal erfolgreich.

Booker und Paul mit starker Leistung für Suns

Phoenix dominierte auswärts das erste Viertel (27:37) und konnte sich auf einen starken Devin Booker verlassen, der 28 Punkte auflegte. Auch Chris Paul trug mit 27 Punkten seinen Teil zum dritten Sieg bei.

Philadelphia dreht Serie gegen Atlanta Hawks

Ebenfalls am Freitag (Ortszeit) gewannen die Philadelphia 76ers mit 127:111 (61:56) bei den Atlanta Hawks. Dadurch sicherten sie sich die 2:1-Führung in der Serie.

In Atlanta gelang es den Gästen, das Duell zu drehen. Das Auftaktspiel hatten die Hawks mit 128:124 gewonnen - nun schaffte es Philadelphia, zweimal nacheinander als Sieger vom Court zu gehen. Entscheidend war der Start nach dem Seitenwechsel, denn der dritte Abschnitt ging mit 34:19 deutlich an die 76ers.

Embiid quält sich trotz Knieverletzung für das Team

Sorgen gibt es weiterhin um Leistungsträger Joel Embiid, der trotz seiner Knieverletzung mit 27 Punkten, neun Rebounds, acht Assists und drei geblockte Würfe aufhorchen ließ. "Mir geht es gut", gab sich Embiid kämpferisch. "Ich habe das Spiel beendet. Was auch immer passieren mag, ich stehe immer wieder auf und mache weiter. So bin ich, seit ich Basketball spiele."

sid/dpa/red | Stand: 12.06.2021, 07:30