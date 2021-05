Der ersatzgeschwächte Meister unterlag am Freitag (07.05.2021/Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers mit 101:106. Der deutsche Nationalspieler Schröder befindet sich in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war. James leidet immer noch unter den Folgen einer Verstauchung des rechten Knöchels.

Dallas siegt ohne Kleber

Durch den Sieg ziehen die Trail Blazers an Los Angeles vorbei und übernehmen den sechsten Platz. Die Lakers müssten somit zunächst am sogenannten Play-In-Turnier teilnehmen.

Die Dallas Mavericks untermauerten ihren fünften Rang in der Western Conference und lösten ihre Aufgabe gegen die Cleveland Cavaliers souverän. Der Würzburger Maximilian Kleber kam wegen Achillessehnenproblemen beim 110:90-Erfolg nicht zum Einsatz.

17 Scorerpunkte für Theis

Daniel Theis kämpft mit den Chicago Bulls noch um eine Teilnahme an der Vorqualifikation. Der 29-Jährige legte beim 121:99-Sieg gegen seinen Ex-Klub Boston Celtics neun Punkte und acht Rebounds auf. In der Tabelle liegen die Bulls drei Siege und einen Platz hinter dem begehrten zehnten Rang.

Außerdem unterlagen die Orlando Magic mit 112:122 bei den Charlotte Hornets. Moritz Wagner erzielte sechs Punkte. Für die Magic ist jedoch nach der regulären Saison Schluss.

