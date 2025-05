Knapper Sieg in NBA--Playoffs Oklahoma und sein MVP kurz vor Finaleinzug Stand: 27.05.2025 07:22 Uhr

Nur noch ein Sieg fehlt Oklahoma City Thunder zum Einzug in die Finalserie der NBA. Oklahoma konnte sich bei den Timberwolves auf seinen MPV verlassen.

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder sind in den NBA-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie entfernt. Die Thunder gewannen das vierte Spiel des Halbfinales bei den Minnesota Timberwolves knapp mit 128:126 und bauten die Führung in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 aus.

Schon am Mittwoch (Ortszeit) kann Oklahoma vor eigenem Publikum den Titel in der Western Conference perfekt machen. Im Finale würde der Sieger im Osten, die New York Knicks oder die Indiana Pacers, warten.

Spannende Schlussphase

Nach der Demontage im vorherigen Spiel, als Minnesota "OKC" eine hohe Niederlage zugefügt hatte, präsentierten sich die Thunder dieses Mal deutlich konkurrenzfähiger und spielten die Partie meist aus einer Führung heraus.

Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Beim Stand von 125:123 traf der kürzlich zum MVP gekürte Shai Gilgeous-Alexander neun Sekunden vor dem Ende nur einen seiner zwei Freiwürfe, Minnesota kam bis auf einen Punkt heran.

Bei vier Sekunden auf der Uhr, Oklahoma führte 128:126, warf Wolves-Superstar Anthony Edwards seinen zweiten Freiwurf absichtlich vorbei, um die Chance auf den Ausgleich zu wahren, doch Gilgeous-Alexander holte den Rebound - und machte den Sieg perfekt.

MVP Gilgeous-Alexander überragt mit 40 Punkten

MVP Gilgeous-Alexander war überragender Akteur und verpasste mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double. Auch Jalen Williams überzeugte mit 34 Punkten.

Hartenstein hingegen blieb eher blass, in nur 16 Minuten Einsatzzeit kam er auf zwei Punkte und sechs Rebounds, zudem lieferte er zwei Assists.

Edwards mit 16 Punkten

"Man weiß, wie nah man dran ist, und doch ist man so weit weg", sagte Gilgeous Alexander nach dem wichtigen Sieg: "Wir müssen unsere Identität auf beiden Seiten ausspielen - dann ist alles gut. Wenn nicht, könnte es hässlich werden."

Bei den Timberwolves erzielte Topstar Edwards 16 Punkte, während gleich drei andere Spieler die 20-Punkte-Marke knackten. Bester Werfer bei den Gastgebern war Nickeil Alexander-Walker mit 23 Zählern.

Finalserie Western Conference Spiel OKC - Timbervolves Serie 1 114:88 1:0 2 118:103 2:0 3 101:143 2:1 4 128:126 3:1 5 29. Mai*

* Datum bezieht sich auf MESZ, Ortszeit ist jeweils einen Tag früher

Finalserie Eastern Conference Spiel New York Knicks - Indiana Pacers Serie 1 135 :138 n.V. 0:1 2 109:114 0:2 3 106:100 1:2 4 28. Mai*

* Datum bezieht sich auf MESZ, Ortszeit ist jeweils einen Tag früher