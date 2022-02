Harden gegen Simmons - Blockbuster-Trade mit Ansage

Simmons und die Sixers: Verhältnis irreparabel

Allen voran Ben Simmons: Das Verhältnis zu den 76ers galt als irreparabel zerstört, spätestens seit den vergangenen Playoffs: Das frühe Scheitern der Sixers, die das beste Team im Osten waren, wurde in Philadelphia vor allem dem australischen Spielmacher angelastet. Für besonders viel Diskussionsstoff sorgte die Szene im entscheidenden siebten Spiel gegen Atlanta, als Simmons einen offenen Wurf aus kurzer Distanz verweigerte.

Vor Beginn der aktuellen Saison kündigte Simmons an, nicht mehr für Philadelphia spielen zu wollen, zuletzt stand er auch gar nicht mehr auf dem Parkett. Offiziell wegen "Mental Health Issues", in US-Medien war von Streik die Rede. Laut ESPN hat Simmons 19 Millionen Dollar Strafe an den Klub und damit den größten Teil seines bisherigen Saisongehalts abgedrückt.

Harden nach nur einem Jahr wieder weg aus Brooklyn

Harden wiederum, einer der absoluten NBA-Superstars, spielte in den vergangenen Wochen in Brooklyn auffallend uninspiriert und erinnerte immer mehr an seine letzten Tage in Houston vor etwas mehr als einem Jahr, als er am Ende erfolgreich seinen Wechsel zu den Nets forcierte. In Brooklyn hatte er zuletzt aber auf die Möglichkeit verzichtet, seinen Vertrag zu verlängern.

Er wollte sich wohl die Option offenhalten, nach der Saison einen noch besser dotierten Vertrag zu unterschreiben, als Free Agent. Dies zwang die Nets jetzt überhaupt erst dazu, über einen Trade zu verhandeln - im Sommer hätte ihnen sonst ein Abgang von Harden gedroht, ohne dass sie dafür einen Gegenwert bekommen hätten.

Superstar-Trio Durant, Harden, Irving gesprengt

Zwar ist das Superstar-Trio mit Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving, mit dem die Nets eigentlich den NBA-Titel gewinnen wollten, nun schon wieder Geschichte. Doch mit Simmons, Nummer-eins-Pick im Draft 2016, bekommen die Nets im Gegenzug einen Allstar-Spielmacher, der dem Klub auch perspektivisch mehr bieten könnte als der sieben Jahre ältere Harden, der auch nicht mehr in der MVP-Form früherer Zeiten abliefert.

Außerdem, auch dies ist Teil des Deals, kommen neben Simmons zwei weitere Spieler aus Philadelphia an den Hudson River: Der erfahrene Center André Drummond und Seth Curry, der defensiv starke Guard könnte eine weitere Verstärkung für den Backcourt sein. Zumal Spielmacher Kyrie Irving wegen des fehlenden Nachweises einer Corona-Impfung weiter nicht bei Heimspielen auflaufen darf.

Philadelphia mit Harden und Embiid ein Titelkandidat

Philadelphia wiederum ist mit Harden, dem dreifachen NBA-Topscorer, direkt in den Kreis der ernsthaften Titelkandidaten aufgestiegen. Auch ohne Simmons lagen die 76ers bislang im eng umkämpften Osten gut im Rennen, mit einem Joel Embiid, der auch in dieser Saison wieder ein MVP-Kandidat ist.