Trade-Deadline in der NBA

Wie ESPN am Donnerstagabend (25.03.2021) kurz vor Ablauf der Trade-Deadline berichtete, wird Wagner die Washington Wizards verlassen und nach Chicago wechseln. Hartenstein, bislang bei den Denver Nuggets aktiv, wird zu den Cleveland Cavaliers geschickt.

Beide deutschen NBA-Profis sind Teil eines umfassenderen Tauschgeschäfts mit weiteren Spielern und "Draft Picks", Zugriffsrechten bei der jährlichen Talentbörse. Von den beteiligten Teams gab es am Donnerstag zunächst noch keine offizielle Mitteilung.

Chicago dritte Station für Wagner

Wagner spielte die vergangenen eineinhalb Spielzeiten für die Wizards, die in der Eastern Conference auf Rang 13 stehen. Zuvor stand er in seiner Debüt-Spielzeit bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag, die Bulls sind nun seine dritte Station in der NBA.

Der sechsmalige Meister ist derzeit auf Rang zehn der Eastern Conference und damit auf dem Platz, der gerade noch zur Teilnahme an der Qualifikation für die Playoffs berechtigt. Die Bulls konnten in Nikola Vucevic eine weitere prominente Verstärkung melden. Der Allstar aus Montenegro (24,5 Punkte im Schnitt) kommt laut ESPN im Rahmen eines größeren Trade-Pakets aus Orlando.

Fournier künftig neben Theis bei den Celtics

Die Magic lassen demnach in Evan Fournier und Aaron Gordon noch zwei weitere Leistungsträger ziehen und setzen auf einen kompletten Neuaufbau. Fournier soll künftig die Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis verstärken.

Hartenstein nach Cleveland geschickt

Hartenstein, erst vor dieser Spielzeit nach Denver gekommen, soll künftig in Cleveland auflaufen. Die Nuggets sicherten sich dafür die Dienste von JaVale McGee.

McGee ist wie Hartenstein als Center aktiv, hat aber als dreimaliger Meister viel mehr Erfahrung. In Cleveland wird Hartenstein nun Teil eines sehr jungen Teams, das in der Eastern Conference auf Rang zwölf steht.

red/sid/dpa | Stand: 25.03.2021, 19:00