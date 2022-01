Nächste Pleite für Warriors, Phoenix im Westen weiter top

Titelfavorit Golden State Warriors kämpft in der NBA weiter mit dem Rhythmus. Ohne den angeschlagenen Starspieler Steph Curry unterlagen die Warriors am Sonntag (16.01.2022, Ortszeit) mit 99:119 gegen die Minnesota Timberwolves und kassierten damit schon die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Seit dem Comeback von Klay Thompson vor einer Woche ist es die dritte Pleite in fünf Spielen.