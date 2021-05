Die Lakers gewannen am Samstag (15.05.2021, Ortszeit) im vorletzten Spiel der regulären Saison mit dem 122:115 bei den Indiana Pacers.

Mit dem Sieg wahrte der Titelverteidiger die Chance, sich auf direktem Weg für die Playoffs der NBA zu qualifizieren. Anderenfalls wäre der Umweg über die Pre-Playoffs nötig. Bei diesem Format treten aus den beiden Conferences jeweils die siebt- bis zehntplatzierten Teams an, um die letzten beiden Playoff-Tickets auszuspielen. L.A. ist derzeit Siebter im Westen.

Davis und James führen Lakers zum Sieg

Die Hoffnungen auf eine direkte Qualifikation nährte das Comeback von Lakers-Anführer LeBron James, der zuletzt sechs Partien wegen einer Knöchelverletzung aussetzen musste. James steuerte 24 Punkte zum Erfolg der Lakers bei, Topscorer war der andere Superstar beim amtierenden NBA-Champion, Anthony Davis mit 28 Punkten.

Lakers auch wieder mit Schröder

Auch der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder kehrte aufs Parkett zurück. Der Spielmacher befand sich zuletzt in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Schröder kam auf 14 Punkte in knapp 27 Minuten Einsatzzeit.

Suns weiter auf der Jagd nach Platz eins im Westen

Die Phoenix Suns überrollten die San Antonio Spurs mit 140:103 und erhielten sich damit die Chance auf Platz eins in der Western Conference. Die Suns haben noch einen Sieg weniger auf dem Konto als Spitzenreiter Utah, der am Sonntag das letzte Saisonspiel gegen Sacramento bestreitet.

Nets erstmals wieder mit Durant, Harden und Irving

Die Brooklyn Nets kamen zu einem 105:91 gegen Chicago. Erstmals seit drei Monaten standen dabei alle drei Superstars Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant, wieder gemeinsam auf dem Parkett.