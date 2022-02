NBA: 51 Punkte - Doncic-Gala für die Mavericks

Porzingis geht nach Washington

Beim vierten Mavericks-Sieg in Serie steuerte Nationalspieler Maxi Kleber acht Punkte und neun Rebounds bei. Isaiah Hartenstein kam für die Clippers in sechs Minuten auf zwei Punkte. Wenige Stunden zuvor hatten die Mavericks Kristaps Porzingis, ihren zweiten Star, am letzten Tag des Transferfensters zu den Washington Wizards abgegeben.

Die Mavericks kamen den viertplatzierten Utah Jazz durch den Sieg in der Western Conference näher. Die Phoenix Suns festigten durch ein 131:107 gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks unterdessen Rang eins im Westen - auch, weil Verfolger Golden State Warriors überraschend ein zweites Mal nacheinander verlor. Gegen die New York Knicks gab es trotz der 35 Punkte von Steph Curry ein 114:116.

Brooklyns Negativserie setzt sich fort

In der Eastern Conference kassierten die Brooklyn Nets die zehnte Niederlage in Serie und verloren gegen die Washington Wizards 112:113. Das Team trennte sich zuvor in einem Tauschgeschäft mit den Philadelphia 76ers von James Harden und bekam dafür Ben Simmons, der noch nicht direkt spielte.

Schröder noch nicht für Rockets im Einsatz

Auch Dennis Schröder kam für sein neues Team, die Houston Rockets, bei dessen 120:139-Niederlage gegen die Toronto Raptors noch nicht zum Einsatz. Schröder war von den Boston Celtics im Tausch gegen seinen Kumpel Daniel Theis abgegeben worden.

Quelle: dpa