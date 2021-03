Das Team um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Superstar LeBron James gewann am Montag (15.03.2021/Ortszeit) auswärts 126:94. Die Lakers mussten zwar die elfte Partie in Serie auf Anthony Davis verzichten, konnten den Ausfall aber besser kompensieren als zuletzt. James verbuchte mit 22 Punkten, zehn Rebounds und elf Vorlagen ein "Triple Double" aus zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. In der Western Conference bleiben die Lakers hinter Utah Jazz und den Phoenix Suns Dritter.

Dämpfer für die Mavericks

Auf Rang fünf stehen die Denver Nuggets um Nationalspieler Isaiah Hartenstein, die ihr Heimspiel gegen die Indiana Pacers 121:106 gewannen. Die Dallas Mavericks verloren dagegen gegen die Los Angeles Clippers mit 99:109 und mussten einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Playoffs einstecken. Das Team um Maxi Kleber hatte das erste Kräftemessen mit dem Topteam im Dezember mit 51 Punkten Vorsprung gewonnen, hatte gegen den breiten Kader der Clippers aber dieses Mal nicht ausreichend Gegenmittel. Kleber stand fast 36 Minuten auf dem Platz und wurde nur von den drei Stars Luka Doncic (Mavericks), Kawhi Leonard und Paul George (beide Clippers) überboten.

Wizards verlieren gegen die Bucks

Die Washington Wizards kassierten ohne Einsatzzeiten für die Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga ein 122:133 gegen die Milwaukee Bucks, bei denen Giannis Antetokounmpo im dritten Spiel in Serie ein "Triple Double" ablieferte. Für die Wizards war es die vierte Niederlage in Serie. Die New York Knicks verloren nach einer umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung Sekunden vor Schluss das emotionale New-York-Duell mit den Brooklyn Nets 112:117.

sid/dpa | Stand: 16.03.2021, 07:00