Kleber: "Wie in einem Urlaubsresort"

Maxi Kleber

Zumindest Nationalspieler Maxi Kleber von den Dallas Mavericks hat sich inzwischen eingewöhnt. "Bis jetzt macht es wirklich superviel Spaß. Wir haben unsere Trainingseinheiten, danach kannst du die Zeit für dich nutzen. Man kann hier wirklich mehr machen als in Dallas, das ist ja auch ein Corona-Hotspot. Hier können wir fischen gehen, golfen, an den Pool gehen. Nächste Woche machen sie im Park wohl zwei, drei Attraktionen für uns auf. Vom Flair her ist es eher wie in einem Urlaubsresort" , erklärt er.

Am Mittwoch sind die Los Angeles Clippers rund 3.500 Kilometer von ihrer Heimat entfernt auf dem Papier die Gastgeber des ersten Aufeinandertreffens zweier NBA-Teams seit vier Monaten. Sie messen sich in einem Testspiel mit den Orlando Magic, es ist das erste von insgesamt vier solcher Begegnungen an diesem Tag. Alle mit dem Ziel, die Basketballer für die Fortsetzung der Saison am 30. Juli in Form zu bekommen. Der logistische und planerische Aufwand ist gigantisch und übersteigt die Dimensionen des Finalturniers in der Basketball-Bundesliga in München um ein Vielfaches. Die Clippers bekommen es nach dem Restart gleich zum Auftakt im Topduell mit den Los Angeles Lakers zu tun.

Saisonverlauf "schwer vorhersehbar"

Die beiden Teams aus Kalifornien hat auch Kleber als Titelfavoriten auf dem Schirm - neben den Milwaukee Bucks. "Aber es ist eine ganz andere Situation. Es gibt keinen Heimvorteil, keine Fans die dabei sind. Du lebst für zwei oder drei Monate in der Bubble ohne Familie und Freunde. Ich bin gespannt, wie sich das alles auf Basketball auswirkt" , sagt der Mavericks-Spieler.

Was für sein Team noch drin ist, sei "schwer vorhersehbar. Alle Teams sind wieder gesund, auf der anderen Seite aber auch außer Form. Grundsätzlich sind wir eine Mannschaft, die unangenehm sein kann für jeden. Was dann am Ende passiert, da kommt viel zusammen."

"Fans vermissen den Sport"

Den Restart der NBA verteidigt er. "Das ist schon eine echt schwierige Situation. Wir freuen uns natürlich, weil wir endlich wieder spielen können und die NBA da eine Lösung gefunden hat ohne Risiko für Spieler, Trainer oder Angestellte. Ich glaube auch, das Land und die Fans vermissen den Sport. Die freuen sich darauf. Vielleicht haben sie auch was anderes, worauf sie sich konzentrieren können und bleiben ein bisschen mehr daheim" , hofft Kleber.

sid/dpa | Stand: 21.07.2020, 09:15