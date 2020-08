Beide Mannschaften eint, dass der ganz große Superstar jeweils nicht im Aufgebot steht. Die Raptors können mit ihrer kreativen und unbarmherzigen Defensive punkten, die Nets sind durch das Fehlen einiger Topspieler wie Kyrie Irving total schwer auszurechnen, agieren meist in einer beweglichen und aus der Distanz starken Formation und haben offensiv daraus ein echtes Pfund gemacht.

Prognose: Trotzdem dürften die Raptors eigentlich relativ souverän die nächste Runde erreichen - die "Championship-DNA" , die LeBron James ihnen unlängst attestierte, wird dafür sorgen, dass die Kanadier ihren Gegner nicht unterschätzen.

Boston Celtics (3.) - Philadelphia 76ers (6.)

Die wichtigste Personalie dieser Serie: Ben Simmons fehlt wegen einer Knieverletzung. Das lässt die Chancen der in dieser Spielzeit ohnehin sehr wankelmütigen, aber hochveranlagten 76ers deutlich sinken. Gerade in der Defensive können sie gegen die so offensivstarken Celtics damit kaum ausreichend vorteilhafte Matchups kreieren.

Wenn Jayson Tatum und Jaylen Brown auf den Flügelpositionen ihre Form konservieren können, kann das schon der Knackpunkt sein. Denn gegen die beiden Youngster in Hochform und dazu den in Orlando ebenfalls gut aufgelegten Kemba Walker müsste Philadelphia konstant hochkonzentriert und diszipliniert verteidigen - ein Aspekt, den man beim Team von Brett Brown bisher vergeblich suchte. Neben der Defense muss auch Center Joel Embiid sein Potenzial (endlich) einmal dauerhaft ausschöpfen, damit für die 76ers gegen Daniel Theis und Kollegen hier überhaupt etwas geht.

Jayson Tatum von den Boston Celtics im Duell mit Philadelphias Al Horford

Prognose: Embiid wird Philadelphia ein oder zwei Spiele gewinnen. Für mehr reicht es aber nicht.

Indiana Pacers (4.) - Miami Heat (5.)

Naturgemäß ist das Duell des Vierten mit dem Fünften in der ersten Playoff-Runde auf dem Papier das spannendste. So auch hier. Kurioserweise spielten die Pacers und die Heat in Orlando gleich zweimal gegeneinander. Mit unterschiedlichen Resultaten: Das erste Mal gewann Miami mit 114:92, das "Rückspiel" war dann auch am vergangenen Freitag das letzte Spiel für beide Teams, diesmal siegten die Pacers 109:92.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die aktuelle Form spricht auch für Indiana, in der Bubble gab es dank eines herausragenden T.J. Warren insgesamt sechs Erfolge, Miami gelangen nur drei. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Heat über den tiefer besetzten Kader verfügen. Zudem ist Warren angeschlagen und Indiana wird über die Serie gesehen mehrere richtig starke Partien von ihm brauchen, wenn sie Warrens "Rivalen" Jimmy Butler und seine jungen Teamkollegen besiegen wollen.

Prognose: Miami schaltet mit dem siegeshungrigen Butler in den "Playoff-Modus" und gewinnt die Serie in sechs oder sieben Spielen.

Western Conference:

Los Angeles Lakers (1.) - Portland Trail Blazers (8.)

Die Portland Trail Blazers waren eines der beeindruckendsten Teams seit dem Restart. Nur zwei knappe Niederlagen gegen die Titelkandidaten Los Angeles Clippers und Boston Celtics mussten die Trail Blazers hinnehmen - die restlichen sechs Siege bedeuteten eine richtig starke Aufholjagd, die schließlich in der Playoff-Teilnahme mündete. Da soll aber noch nicht Schluss sein - und muss es auch nicht.

Obwohl in den Los Angeles Lakers das Topteam des Westens wartet, ist Portland nicht chancenlos. Garant dafür ist vor allem ein Superstar, der sich in der Form seines Lebens befindet. Damian Lillard hat allein in den jüngsten vier Partien sagenhafte 185 Punkte erzielt. Für die Lakers, die sich in der Bubble offensiv wahnsinnig schwer taten und nur drei Siege einfahren konnten, ist dieses Matchup mehr als undankbar. Aber: LeBron James hat in den so vielen so erfolgreichen Jahren seiner NBA-Laufbahn bewiesen, dass er in den Playoffs noch einmal zu ganz besonderen Leistungen imstande ist. Der statistisch beste Passgeber der Liga wird gerade gegen die defensiv dann doch eher mäßigen Trail Blazers sicher das ein oder andere Highlight liefern.

Damian Lillard von den Portland Trail Blazers holt sich vor LeBron James den Rebound

Prognose: Auch wenn Portland und Lillard in dieser Verfassung kein Kontrahent sind, den man sich als topgesetztes Team wünschen würde, ist die Defense der Trail Blazers nicht auf dem Level, die Lakers über mehrere Spiele stark zu beschäftigen. Das kann auch Lillards Offensivpower nicht dauerhaft auffangen. Portland holt sich zwei Siege, aber am Ende sind es James, Anthony Davis und Co., die die nächste Runde erreichen.

Los Angeles Clippers (2.) - Dallas Mavericks (7.)

Im Westen der NBA sind die Teams in der Spitze enger zusammen als im Osten - diese Faustformel stimmt auch in diesem Jahr. Denn wie das Duell Erster gegen Achter ist auch diese Paarung im Vorhinein noch nicht entschieden. Die Mavericks haben in Person von Luka Doncic, aber auch mit Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., Seth Curry und Co. ordentlich Offensivpotenzial, das jedes Team zur Weißglut bringen kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Clippers müssen vor allem gegen das starke Shooting der "Mavs" und Doncic eine Antwort finden - sollte ihnen das gelingen, sind sie aber der klare Favorit. Denn während Kawhi Leonard und Paul George schon allein durch ihre Qualitäten jede Defense in Schwierigkeiten bringen können, sind die Mavericks in Orlando abwehrtechnisch vor allem durch Fehlleistungen aufgefallen. Es trifft die möglicherweise spektakulärste Offense (Dallas) auf den tiefsten Kader und Top-Titelfavoriten. Ein tolles Matchup.

Prognose: Fabel-Leistungen von Doncic können selbst die Clippers ärgern. Die wird der Slowene auch liefern und den "Mavs" zwei Siege bescheren. Dann ist aber Schluss. Die Clippers gewinnen in sechs Spielen.

Denver Nuggets (3.) - Utah Jazz (6.)

Hatten wir im Westen schon gesagt, dass es kaum klare Favoriten in den Playoffs gibt? Auch in diesem Duell ist alles drin. Beide Teams waren in Orlando solide, aber auch mit Problemen unterwegs. Von Verletzungssorgen und wechselnden Rotationen blieben beide nicht verschont. Personell sieht es bei den Nuggets aber inzwischen etwas besser aus. Bei den Jazz fehlt in Bojan Bodganovic ein ganz wichtiger Distanzschütze verletzt und Mike Conley wird wegen der Geburt seines Sohnes wohl erst im Laufe der Serie wieder dazustoßen. Ohne diese beiden wird es verdammt schwer, die hoch veranlagten Nuggets in der Serie zu besiegen.

Denver Nuggets Michael Porter Jr. im Duell mit Miye Oni der Utah Jazz

Prognose: Der insgesamt doch etwas tiefer besetzte Kader der Nuggets gibt am Ende den Ausschlag in einer engen Serie. Gerade der junge Michael Porter Jr. könnte zum X-Faktor werden.

Houston Rockets (4.) - Oklahoma City Thunder (5.)

Russell Westbrook tritt gegen sein Ex-Team aus Oklahoma an - und Chris Paul gegen die Houston Rockets, für die er bis zum vergangenen Sommer noch auflief, ehe er im Tausch für Westbrook die Trikots wechselte. Das klingt nach dem Stoff für echte Playoff-Märchen. Westbrook wird aber mindestens zu Beginn der Serie noch verletzt fehlen - weshalb die Thunder sich defensiv noch mehr auf James Harden konzentrieren können. Wenn das einigermaßen gut funktioniert und die Thunder in Person von Steven Adams oder Nerlens Noel ihre enormen Größenvorteile gegenüber den extrem "klein" spielenden Rockets ausspielen können, wird Houston Probleme bekommen.

Wenn OKC in der Serie in Führung gehen kann, wird der Zeitplan für Westbrook knapp, und auf der anderen Seite ist ein zurückgekehrter Dennis Schröder voll ausgeruht.

Prognose: Westbrooks Rückkehr wird diese Serie entscheiden. Sollte der ehemalige MVP vor dem vierten Spiel wieder auf dem Court stehen, sind die Rockets einfach individuell stärker. Gelingt das nicht, setzt OKC sich knapp durch.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 17.08.2020, 13:17