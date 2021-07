Ohne den am Knie verletzten Griechen gewannen die Bucks am Donnerstagabend (Ortszeit) das fünfte Play-off-Halbfinale gegen die Atlanta Hawks mit 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34). Milwaukee benötigt in der Best-of-Seven-Serie damit nur noch einen weiteren Erfolg zur ersten Teilnahme an den Endspielen seit 1974.

Center Lopez überragt mit 33 Punkten

Für den verletzten Antetokounmpo sprang Center Brook Lopez in die Bresche - er zeigte mit 33 Punkten seine Saisonbestleistung. Erfolgreichster Hawks-Spieler war Bogdan Bogdanovic mit 28 Zählern.

Nach dem Spiel gab Lopez das Lob direkt an seine Mitspieler weiter, denn neben ihm erzielten mit Khris Middleton (26 Punkten), Jrue Holiday (25) und Bobby Portis (22) drei weitere Spieler der Startformation über 20 Punkte: "Wir haben einen großartigen Job gemacht. Die Spielzüge haben gepasst und alle hatten die Möglichkeit, zu punkten. So war es schwer für die gegnerische Verteidigung."

Im NBA-Finale warten die Phoenix Suns

Ihren ersten Matchball können die Bucks am Sonntag (2.30 Uhr, Ortszeit) im sechsten Spiel in Atlanta nutzen.

Der Gesamtsieger des Duells trifft in der Finalserie auf die Phoenix Suns, die sich im anderen Semifinale mit 4:2 gegen die Los Angeles Clippers durchsetzten und zum ersten Mal seit 28 Jahren nach dem Titel greifen können.

sid/dpa/red | Stand: 02.07.2021, 07:24