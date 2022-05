Der Rekordmeister aus Boston glich im Halbfinale gegen Miami Heat durch einen deutlichen 102:82-Heimerfolg im vierten Spiel erneut aus. Das fünfte Duell der Best-of-seven-Serie der NBA-Playoffs findet am Mittwoch (25.05.2022) in Miami statt.

Jayson Tatum war 48 Stunden nach der Celtics-Ernüchterung durch die Niederlage im ersten Spiel in eigener Arena der überragende Spieler in Bostons Mannschaft. Der 24-Jährige, der zuletzt unter seinen Möglichkeiten geblieben war, glänzte in der unerwartet einseitigen Begegnung mit starken 31 Punkten. Außerdem verbuchte Tatum acht Rebounds und fünf Assists.

Tatum: "Wir sind bereit"

Theis stand im Gegensatz zum vierten Spiel nach nur einem Punkt nicht in der Anfangsformation der Hausherren. In seinen rund neun Minuten auf dem Parkett erzielte der 30-Jährige immerhin vier Zähler.