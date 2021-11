NBA - Niederlagen für Magic und Mavericks

Franz Wagner kam beim 92:105 in der Nacht zu Sonntag (28.11.2021) in etwas mehr als 34 Minuten auf zwölf Punkte, acht Rebounds und vier Vorlagen, sein Bruder steuerte in etwa der Hälfte der Zeit neun Punkte, vier Rebounds und zwei Vorlagen bei. Für die junge Mannschaft aus Florida war es bereits die 17. Niederlage im 21. NBA -Spiel der Saison.

"Es ist hart, aber ich denke, wir machen einen soliden Job" , sagte Franz Wagner. "Wir hatten in der Offensive immer noch einige Probleme heute Abend und machen viele Würfe nicht, aber wir gehen besser um mit dem Ball und das gibt uns Chancen."