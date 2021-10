Die Lakers wollen in der 75. NBA-Spielzeit nach der 18. Meisterschaft der Franchise greifen, in der Vorsaison war für James und Co. bereits in der ersten Play-off-Runde Schluss gewesen. Für dieses Ziel wurde der hochwertige Kader mit den zusammen 19-maligen Allstars Russell Westbrook und Carmelo Anthony weiter verstärkt. Doch die Testspiele liefen mit einer 0:6-Bilanz vollkommen schief.

Milwaukee dank Antetokounmpo souverän

Im ersten Spiel der Eastern Conference setzte sich derweil Titelverteidiger Milwaukee Bucks dank einer Glanzleistung ihres Superstars Giannis Antetokounmpo souverän 127:104 gegen die Brooklyn Nets durch. Mit 32 Punkten, 14 Rebounds und sieben Assists ragte der Grieche, Final-MVP der Vorsaison, einmal mehr heraus und übertrumpfte den ebenfalls starken Kevin Durant (32 Punkte, elf Rebounds) auf Seiten der Nets.