NBA: Mavericks gewinnen ohne Doncic

Die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maxi Kleber gewannen am Donnerstagabend 115:105 gegen die Detroit Pistons. Der Würzburger kam von der Bank und steuerte in 28 Minuten auf dem Feld fünf Punkte, sieben Rebounds und zwei Vorlagen zum 35. Saisonsieg der Texaner bei.

Der Titelverteidiger aus Los Angeles hat nur einen Sieg mehr auf dem Konto und kann noch immer von Rang fünf der Western Conference verdrängt werden.

Beraterrolle für Dirk Nowitzki erst später vorstellbar

Zuletzt hatte Donnie Nelson, Manager der Mavericks, gesagt, dass sich Dirk Nowitzki jeden Job bei den Texanern aussuchen könne. Man könne sich "in ein paar Jährchen" wieder zusammensetzen, sagte Nowitzki am Donnerstag (28.04.2021) in Berlin dazu. "Wenn ich was mache, will ich das voll mache und zu einhundert Prozent. Ich will nicht nur 'Hallo' sagen und dann wieder ein paar Wochen weg zu sein. Wenn ich was anfange, will ich voll dabei sein, um den Unterschied zu machen."

Gut zwei Jahre nach dem Ende seiner aktiven Karriere will Dirk Nowitzki noch einige Zeit bis zu einem möglichen langfristigen Engagement im Basketball verstreichen lassen. Derzeit stehe für ihn die Familie im Vordergrund, sagte der 42-Jährige in Berlin. "Es macht Spaß, jeden Tag mit den Kids zu verbringen, bei allem dabei zu sein und hoffentlich auch wieder mit den Kids reisen zu dürfen, wenn sich die Zeiten bessern." Die Coronavirus-Pandemie sei auch für seine Familie eine Herausforderung gewesen. Der frühere NBA-Meister lebt mit seiner Frau Jessica und drei Kindern in Dallas und hat natürlich das NBA-Geschehen noch bestens im Blick.

Kevin Durant brilliert

Die Milwaukee Bucks verloren gegen die Houston Rockets 136:143 und mussten schon früh auf Giannis Antetokounmpo verzichten. Der MVP der vergangenen Saison verstauchte sich den Knöchel und konnte nicht weiterspielen.

Beim 130:113 der Brooklyn Nets gegen die Indiana Pacers zeigte Kevin Durant seine enormen Fähigkeiten und verbuchte neben 42 Punkten auch zehn Vorlagen sowie drei Rebounds. Kyrie Irving konnte wegen Beschwerden an der Leiste nicht auflaufen. Auch James Harden fehlte dem Topteam der Eastern Conference weiterhin.

dpa, red | Stand: 30.04.2021, 05:39