NBA Schröder gewinnt mit Lakers bei Rückkehr von James Stand: 26.11.2022 08:49 Uhr

Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den San Antonio Spurs einen Sieg gelandet - auch dank Dennis Schröder und Rückkehrer LeBron James.

Der deutsche Nationalspiler steuerte neun Punkte zum 105:94-Erfolg bei. Dem DBB-Kapitän gelangen außerdem drei Rebounds und fünf Assists in 29:03 Minuten Spielzeit. Schröder stand zum ersten Mal in der Startformation der Lakers.

James feiert Comeback

NBA-Ausnahmekönner LeBron James feierte nach einer Fünf-Spiele-Verletzungspause sein Comeback bei den Lakers und erzielte 21 Punkte, acht Rebounds und fünf Assists in 33:15 Minuten Spielzeit. Die Gäste bestimmten die Partie von Beginn an und lagen bereits nach sieben Minuten das erste Mal zweistellig in Führung. Mit einer Bilanz von sechs Siegen und elf Niederlagen rangieren die Lakers auf dem drittletzten Platz der Western Conference.

24 Punkte von Franz Wagner reichen Orlando nicht

Franz und Moritz Wagner mussten sich bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in dieser Saison den Philadelphia 76ers geschlagen geben. Die beiden Brüder zogen mit den Orlando Magic zu Hause mit 99:107 (56:52) den Kürzeren. Franz Wagner erzielte mit 24 Zählern die meisten Punkte seines Teams, Moritz Wagner markierte bei seinem Saisondebüt nach überstandener Knöchelverletzung sieben Zähler. Der ältere der beiden Wagner-Brüder hatte die ersten 18 Saisonspiele Orlandos verpasst und auch auf die EM verzichten müssen.

Hartenstein verliert mit den Knicks

Isaiah Hartenstein musste sich im Heimspiel seiner New York Knicks den Portland Trail Blazers mit 129:132 (116:116, 61:62) nach Verlängerung geschlagen geben. Bei Portland überragte das Duo Jerami Grant und Anfernee Simons mit zusammen 82 Punkten. Hartenstein kam auf sechs Zähler.

Milwaukee gewinnt Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Eastern Conference setzten sich die Milwaukee Bucks mit 117:102 (52:63) gegen die Cleveland Cavaliers durch. Der NBA-Meister von 2021 drehte die Partie nach der Pause durch einen 23:2-Lauf. Milwaukees Superstar Giannis Antetokounmpo war mit 38 Zählern der beste Spieler auf dem Parkett.