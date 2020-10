Das Team um LeBron James hatte zwischenzeitlich 32 Punkte Vorsprung und beendete die Partie am Mittwochabend (30.09.2020/Ortszeit) mit einem 116:98 (65:48). Für die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt sind vier Siege notwendig.

Bester Werfer war James' Teamkollege Anthony Davis mit 34 Punkten. James kam auf 25 Punkte, 13 Rebounds und neun Vorlagen und verpasste damit nur knapp ein Triple-Double. Zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien sind eine herausragende Leistung im Basketball. "Dies ist der Moment, auf den ich meine gesamte Karriere gewartet habe" , sagte Final-Debütant Davis, der vor der Saison zu den Lakers gestoßen war: "Ich möchte sicherstellen, dass ich diese Gelegenheit nutze, denn sie kommt nicht allzu oft."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Heat von Verletzungen geplagt

Die Heat kamen sehr gut in die Begegnung und erarbeiteten sich 13 Punkte Vorsprung, mussten das Polster aber noch im ersten Viertel abgeben und lagen bei der ersten Pause bereits hinten. Der dreimalige Champion musste das Spiel zudem ohne zwei seiner wichtigsten Profis beenden: Nach knapp 15 Minuten auf dem Parkett konnte Point Guard Goran Dragic nicht weiterspielen, Center Bam Adebayo verließ nach etwas mehr als 21 Minuten Spielzeit das Feld und kam nicht wieder zurück. Small Forward Jimmy Butler knickte kurz vor der Halbzeit zudem um, konnte aber weiterspielen.

James "noch nicht zufrieden"

"Der Job ist noch nicht erledigt. Wir sind noch nicht zufrieden. Wir haben erst ein Spiel gewonnen. So einfach ist das" , sagte James, der schon zum zehnten Mal in seiner Karriere um die Meisterschaft spielt. "Das habe ich von ihm erwartet" , sagte er über Davis' starke Vorstellung.

Wegen der Corona-Krise werden die Partien allesamt in Florida auf dem Gelände von Disney World gespielt. Fans sind nicht erlaubt, nur ein paar Familienmitglieder und Gäste der Spieler sowie Funktionäre der beiden Mannschaften sind mit den Profis in der Halle. Spiel zwei der Serie ist in der Nacht zu Samstag. Eine Entscheidung fallen kann frühestens in der Nacht zum kommenden Mittwoch