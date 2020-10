Der 31 Jahre alte Butler kam am Sonntag (04.10.20/Ortszeit) beim 115:104-Erfolg gegen die Los Angeles Lakers auf 40 Punkte, 13 Assists und elf Rebounds. Es war das erste sogenannte Triple-Double seiner Playoff-Karriere.

"Wir wissen alle, wie Jimmy in solchen Momenten aufdreht. Es war überragend. Er hat in der Offensive getroffen - und defensiv auch noch LeBron verteidigt. Wir haben uns alle an ihm aufgerichtet" , sagte Miamis starker Rookie Tyler Herro anerkennend. Butler gab das Lob an seine Kollegen weiter: "Sie haben viel Raum für mich geschaffen. Es war für mich ein leichter Job."

Bei den Lakers, die in der Best-of-Seven-Serie nun nur noch mit 2:1 in Führung liegen, kam LeBron James auf 25 Punkte. Anthony Davis, der in den ersten beiden Spielen aufgetrumpft hatte, gelangen 15 Punkte. Wegen zu vieler Fouls war er jedoch früh in der Partie hinsichtlich seiner Spielweise eingeschränkt.

Jedes Viertel geht an die Heat

Miami startete besser in das Duell (22:9), obwohl mit Bam Adebayo und Goran Dragic zwei Leistungsträger erneut fehlten. Nach einer Auszeit stabilisierte sich L.A . und ging im zweiten Abschnitt mit 32:30 in Führung.

Die Heat fingen sich aber wieder und entschieden letztlich jedes Viertel für sich.

James verlässt frustriert das Parkett