Die Stars: Curry und Tatum stechen heraus

In einem NBA-Finale hat jedes Team mehr als einen guten Spieler. Trotzdem gibt es auf die Antwort nach dem größten Star sowohl in Boston als auch in Golden State eine relativ klare Antwort. Bei den Warriors ist das natürlich Wardell Stephen Curry II - besser bekannt als Steph Curry. Der 34 Jahre alte Point Guard bringt es in den Playoffs bisher auf knapp 26 Punkte pro Spiel, dazu etwa sechs Assists und einen Steal. Er ist der unumstrittene Anführer der Warriors. Natürlich sind auch Elite-Distanzschütze Klay Thompson und Allzweckwaffe Draymond Green mehrfache All-Stars und absolute Topspieler.

Bei den Celtics ist der Superstar ein paar Jahre jünger. Jayson Tatum ist in seiner fünften NBA-Saison noch stärker und wichtiger für die Celtics als jemals zuvor. Der 24-Jährige führte sein Team mit 27 Punkten pro Spiel in die Finals und gehört auch bei den Assists, Steals und Rebounds zu den besten Celtics-Akteuren in der Postseason.

Co-Star des erst 24-Jährigen ist der ein Jahr ältere Jaylen Brown. Nach dem für Boston eher misslungenen Start in die Saison waren einige Kritiker nochmal lauter geworden, die schon seit einigen Jahren behauptet hatten, dass der 2,03 Meter große Tatum und der fünf Zentimeter kleinere Brown nicht zusammen spielen könnten, weil sie sich in ihren Stärken und Schwächen zu ähnlich seien.

Davon ist inzwischen nicht mehr viel zu lesen oder zu hören. Die Kritik habe sie angesport, erklärte Tatum jüngst - die beiden offensiv- und defensivstarken Flügelspieler scheinen sich nicht nur auf dem Court blendend zu verstehen und arbeiten an beiden Enden des Feldes mit vollem Einsatz für- und nebeneinander.

Die Trainer: Besondere Typen auf beiden Seiten

Warriors-Coach Steve Kerr steht wie kaum ein anderer in der NBA für Titel. Fünfmal wurde der Distanzwurf-Spezialist als Spieler mit den Chicago Bulls und den San Antonio Spurs Meister, dreimal holte er als Trainer mit den Warriors den Titel, zuletzt 2018. Der 56-Jährige ist nicht nur wegen seiner Erfolsgsbilanz, sondern auch wegen seiner durchaus emotionalen und meinungsfreudigen politischen Statements und seiner verbalen Schlagfertigkeit einer der bekanntesten und beliebtesten Coaches der NBA.

Auf Titelkurs in der NBA: Bostons Coach Ime Udoka (l.), Marcus Smart

Auf der anderen Seite steht Ime Udoka, 44 Jahre alt und in seinem ersten Jahr als Headcoach in der NBA direkt in den Finals. Als Spieler war der in Portland geborene, aber für Nigerias Nationalteam spielende Udoka in der besten Basketball-Liga der Welt nur mäßig erfolgreich und spielte auch immer wieder in europäischen Ligen oder "Farmteams" der NBA. Zwischenzeitlich musste er sogar nachts als Paketlieferant arbeiten, um über die Runden zu kommen.

Es ist eine in diesen Tagen besonders gern erzählte Geschichte, Udoka ist der Underdog, der sich hochgearbeitet und als Assistenzcoach unter dem großen Gregg Popovich bei den San Antonio Spurs und zuletzt auch bei der US-Nationalmannschaft offenbar viel gelernt hat. Genau wie Popovich oder auch Kerr gilt er als großer Kommunikator und bei den Spielern als beliebt.

Die Ausgangslage: Warrios leichter Favorit

Obwohl die Boston Celtics die reguläre Saison als Zweiter der Eastern Conference abschlossen und die Golden State Warriors im Westen "nur" Dritter wurden, haben die Warriors in der Finalserie den Heimvorteil. Sie bestreiten also die ersten beiden Partien in eigener Halle und auch das fünfte und siebte (und dann definitiv letzte) Spiel der Serie würden die Kontrahenten in San Francisco absolvieren.

Der Grund für den "Home-Court-Advantage" der Warriors: In den regulären Playoff-Spielen hat immer das Team Heimrecht, das in der jeweiligen Conference nach Abschluss der Regular Season besser platziert war. Im Finale zählt allerdings die Sieg-Niederlagen-Bilanz und hier liegen die Warriors mit 53:29 knapp vor Boston (51:31).

Auch die Favoritenrolle liegt, nicht nur wegen des Heimvorteils, eher bei Golden State. Der Kader ist deutlich erfahrener und abgebrühter. Curry, Thompson und Green sind drei Haudegen mit mehr Final- und Titelerfahrung als fast alle anderen aktiven NBA-Akteure aufweisen können.

Bei den sehr jungen Celtics sucht man solche Erfahrungswerte vergeblich. Selbst Routinier Al Horford stand noch nie in einem NBA-Finale. Mit 141 absolvierten Playoff-Spielen war er bis vor wenigen Tagen noch der Akteur, der die meisten Playoff-Partien aller Zeiten auf dem Konto hatte, ohne jemals ein NBA-Finale bestritten zu haben.