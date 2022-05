Boston Celtics straucheln gegen die Miami Heat

In Boston unterlag der Rekordmeister Celtics von der Ostküste am Samstag (21.05.2022; Ortszeit) den Miami Heat 103:109. Vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie zum Einzug in die NBA -Finals notwendig.

Center Theis stand in der Startformation, kam in zehn Minuten Spielzeit aber nur auf einen Punkt und drei Rebounds. Unter seinen Möglichkeiten blieb auch der zuletzt herausragende Jayson Tatum mit nur zehn Punkten, da reichten auch die 40 Zähler von Jaylen Brown nicht zur Führung.