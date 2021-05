NBA: Bucks stellen auf 2:0, Antetokounmpo jongliert

Mit ihrer 26-Punkte-Führung nach zwölf Minuten (46:20) erreichten die Bucks die Bestmarke der Ligageschichte für ein erstes Viertel in einem Playoff-Spiel, das Gleiche galt für die zehn verwandelten Dreier in einem Spielabschnitt.

Antetokounmpo, der 31 Punkte und 13 Rebounds verbuchte, sorgte für beste Unterhaltung - selbst in den Pausen. In einer Spielunterbrechung im dritten Viertel jonglierte der Superstar den Ball mit dem Fuß neunmal.

"Fußballer" Antetokounmpo

"Das könnte ich wahrscheinlich 300 Mal schaffen" , sagte der 26-Jährige: "Ich wollte eigentlich Fußball spielen. Als ich aufgewachsen bin, wollte ich nicht zum Basketball." Milwaukee hatte das erste Spiel nach Verlängerung gewonnen (109:107).

Blazers verlieren trotz Lillard-Gala

Die Denver Nuggets um MVP -Kandidat Nikola Jokic (38 Punkte) schlugen die Portland Trail Blazers im Westen 128:109 und glichen zum 1:1 aus. Auch der überragende Damian Lillard, der bereits zum zweiten Mal mit mindestens 30 Punkten in einer Halbzeit auftrumpfte, konnte die Niederlage der Trail Blazers nicht verhindern.

Der Aufbauspieler erzielte 42 Punkte - darunter acht Drei-Punkte-Würfe - und stellte damit einen NBA-Playoff-Rekord für die meisten Dreier in einer Hälfte auf. Trotz des Erfolgs müssen die Nuggets aber weiterhin mindestens ein Spiel in Portland gewinnen, um den Heimvorteil in der Serie zurückzuerlangen.

sid/dpa | Stand: 25.05.2021, 07:45