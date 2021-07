Angeführt von ihm und dem ebenfalls starken Giannis Antetokounmpo siegten die Bucks am Mittwochabend (14.07.2021, Ortszeit) mit 109:103 und glichen in der Finalserie nach zunächst zwei Niederlagen zum 2:2 aus. Für die Meisterschaft braucht ein Team vier Siege, der Titelträger steht demnach frühestens nach Spiel sechs in der Nacht zum Mittwoch (21.07.2021) fest. Spiel fünf ist in der Nacht zum Sonntag.

"Wir können diese Serie nur gewinnen, wenn wir eins auswärts gewinnen" , sagte Middleton nach dem Erfolg in einer Partie, in der die Suns die meiste Zeit geführt und zwischenzeitlich neun Zähler Vorsprung hatten. Erst gut drei Minuten vor dem Ende holten sich die Bucks die Führung, gaben sie wieder her, holten sie wieder und verteidigten sie dann bis zum Ende.

Nur zehn Punkte für Chris Paul

"Stark bleiben, dabei bleiben, egal wie es steht bis die Uhr ausläuft", sagte Middleton, der auf 40 Punkte kam. Antetokounmpo hatte 26 Zähler und starke 14 Rebounds sowie acht Vorlagen. Bei den Suns hatte Devin Booker einen starken Abend mit 42 Punkten, musste wegen der Gefahr zu vieler Fouls im letzten Viertel aber lange auf die Bank. Chris Paul war ungewohnt schwach, leistete sich fünf Ballverluste und kam nur auf zehn Punkte.

dpa | Stand: 15.07.2021, 07:24