NBA - Isaiah Hartenstein verpasst mit den Clippers die Playoffs

Im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Meisterrunde unterlagen die Kalifornier am Freitag (15.04.2022/Ortszeit) den New Orleans Pelicans in eigener Halle mit 101:105 und besiegelten damit ihr vorzeitiges Saisonende. Hartenstein kam in der Partie sechs Minuten zum Einsatz und erzielte dabei zwei Punkte.