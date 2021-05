NBA: Milwaukee als erstes Team im Viertelfinale

Gegen Vorjahresfinalist Miami Heat gewannen die Bucks mit 120:103 auch Spiel vier und machten damit den "Sweep" perfekt. Für Miami war es die erste glatte Niederlage in einer Playoff-Serie seit 2007. In der Runde der letzten acht bekommen es die Bucks nach einer ausgiebigen Erholungspause mit den Brooklyn Nets oder den Boston Celtics zu tun, die sich am Sonntag (30.05.2021) in Spiel vier gegenüberstehen.

Triple-Double von Antetokounmpo

Beim Sieg der Bucks in Miami gelang Topstar Giannis Antetokounmpo, noch aktueller MVP, mit 20 Punkten, 15 Assists und zwölf Rebounds sein erstes Triple-Double in einem Playoff-Spiel.

Überhaupt ist Antetokounmpo erst der dritte Spieler der Bucks nach Kareem Abdul-Jabbar (1970) und Paul Pressey (1986), dem dies in der K.o.-Runde gelang. Topscorer der Bucks war am Samstag Center Brook Lopez mit 25 Punkten.

Bonga und Washington vor dem Aus

Isaac Bonga steht hingegen mit den Washington Wizards vor dem Playoff-Aus. Der Klub aus der US-Hauptstadt verlor auch das dritte Erstrunden-Duell mit den favorisierten Philadelphia 76ers und liegt durch das 103:132 mit 0:3 zurück. Bei einer weiteren Niederlage in der Best-of-seven-Serie ist das Ende der Saison für die Wizards besiegelt.

Bonga kam beim höchsten Endrunden-Erfolg der Gäste seit 2001 knapp vier Minuten lang zum Einsatz, blieb jedoch ohne Punkte. Bei den 76ers, bei denen alle fünf Profis der Startformation zweistellig punkteten, überragte Joel Embiid mit 36 Zählern.

Knappes Duell zwischen Denver und Portland

Deutlich knapper geht es zwischen den Denver Nuggets und den Portland Trail Blazers zu. Nachdem Denver die Serie zuletzt gedreht hatte, glich Portland durch einen 115:95-Heimerfolg wieder aus. Die favorisierten Utah Jazz gingen bei den Memphis Grizzlies dank des 121:111-Erfolgs mit 2:1 in Führung.

