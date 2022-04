NBA-Playoffs: Celtics kurz vor dem Sweep gegen Brooklyn

Die Boston Celtics gewannen am Samstagabend (23.04.2022, Ortszeit) bei den Brooklyn Nets mit 109:103 (53:50) und schraubten die Führung in der Playoff-Serie auf 3:0 Siege. Die Celtics könnten damit bereits mit einem weiteren Sieg am Montag den "Sweep" klar machen und die Serie in nur vier Spielen für sich entscheiden.

Durant und Irving von Celtics kaltgestellt

Wie schon in den ersten beiden Partien schafften es die Celtics, die Superstars der Nets weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen. Kyrie Irving traf keinen seiner sieben Versuche von jenseits der Dreipunktelinie. Kevin Durant kam insgesamt nur zu elf Abschlüssen und gab im Anschluss bei ESPN entnervt zu Protokoll: "Wir denken zuviel nach auf dem Feld, schon während der ganzen Serie."

Tatum mit Kampfansage für die Playoffs

Mit ihrer zupackenden Defensive zwangen die Celtics die Nets zu insgesamt 21 Ballverlusten. Allein Jayson Tatum konnte sechs Steals verbuchen - und war am Ende mit 39 Punkten, davon 14 im Schlussviertel, auch bester Akteur auf dem Parkett. "Niemand spielt härter als wir. Das ist unsere Botschaft", sagte Tatum - zugleich eine Kampfansage für den Rest der Playoffs.

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis stand erneut in der Startformation und hatte mit 9 Punkten und 6 Rebounds seinen Anteil am Auswärtserfolg, der auch von den zahlreichen Celtics-Fans in der Halle gefeiert wurde.