Die Phoenix Suns gewannen am Freitagabend (22.04.2022) mit 114:111 gegen die New Orleans Pelicans. Das beste Team der regulären Saison, das weiter auf den verletzten Topscorer Devin Booker verzichten musste, ging damit in der Viertelfinalserie der Western Conference mit 2:1 in Führung. Booker hatte sich bei der Niederlage in Spiel zwei eine Oberschenkelverletzung zugezogen, nach ESPN-Informationen wird er zwei Wochen ausfallen.

Chris Paul stark: "Job noch nicht erledigt"