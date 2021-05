Basketball-Profiliga

NBA-Playoffs: Schröders Lakers verlieren in Phoenix

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihr Playoff-Auftaktspiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA verloren. Das Team von LeBron James unterlag den Phoenix Suns mit 90:99 und geriet damit in der Best-of-Seven-Serie zunächst mit 0:1 in Rückstand.