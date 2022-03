Nets gegen Orlando Magic in der NBA: Irving überragt mit 60 Punkten

Beim 150:108 der Brooklyn Nets gegen die Orlando Magic war Kyrie Irving damit der alles überragende Mann und traf dabei alle acht Dreier seiner Mannschaft.

Wagner: So einen darfst Du nicht ins Spiel kommen lassen

"Nach der ersten Halbzeit wollten wir verhindern, dass er den Ball noch in die Hände bekommt - nicht mal das hat wirklich funktioniert. Solche Spieler darfst du einfach nicht früh komfortabel werden lassen", sagte der deutsche Profi Franz Wagner, der auf 16 Zähler kam. Sein Bruder Moritz Wagner hatte 17, aber das interessierte an diesem Abend in Orlando die wenigsten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.