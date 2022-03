NBA: Phoenix Suns sichern sich Rang eins der Western Conference

In der Eastern Conference verkürzte Titelverteidiger Milwaukee Bucks den Rückstand auf Tabellenführer Miami Heat. Die Bucks gewannen 114:102 gegen die Washington Wizards und stehen nur noch minimal hinter den Heat. Die Chicago Bulls verloren unterdessen 109:126 bei den New Orleans Pelicans und gerieten dadurch in der Tabelle unter Druck.

Insgesamt 16 Mannschaften sind in den Playoffs dabei. Die jeweils besten sechs Teams der Eastern und Western Conference haben ihr Ticket sicher. Auf den Rängen sieben bis zehn spielen die Teams je Conference eine Mini-Qualifikation um die anderen beiden Plätze. Die Hauptrunde in der NBA endet Mitte April.

Quelle: dpa