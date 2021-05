Kleber unterlag mit den Dallas Mavericks am Sonntag (30.05.2021/Ortszeit) mit 81:106 daheim den Los Angeles Clippers. Deren Stadtrivale Los Angeles Lakers kassierte mit Schröder eine 92:100-Heimniederlage gegen die Phoenix Suns. In beiden Best-of-seven-Serien steht es somit 2:2. Wer zwei weitere Partien gewinnt, steht in der nächsten Runde.

Dallas mit großen Problemen in der Offensive

Dallas lag schon zur Halbzeit mit 16 Punkten in Rückstand und hatte über weite Strecken große Probleme in der Offensive. Die Clippers-Leistungsträger Kawhi Leonard (29 Punkte) und Paul George (20) ließen sich dagegen nicht aus dem Konzept bringen, während bei den Hausherren der zunächst fragliche Luka Doncic keinen guten Tag erwischte. Er verwandelte nur neun seiner 24 Wurfversuche aus dem Feld. Kleber blieb in über 32 Minuten sogar ohne Punkte.

Schröder mit schwacher Quote

In Los Angeles bauten die Suns ihre Pausenführung im dritten Viertel sukzessive aus und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss. Aufbauspieler Schröder traf nur drei seiner 13 Wurfversuche aus dem Feld, der gebürtige Braunschweiger kam am Ende auf acht Punkte. Bester Werfer der Partie war Lakers-Superstar LeBron James mit 25 Zählern.

Hawks und Nets auf Kurs

Vor dem Einzug in die zweite Runde stehen die Atlanta Hawks und die Brooklyn Nets. Nach dem 113:96 über die New York Knicks führt Atlanta in der Serie 3:1. Auch den Nets fehlt nach dem 141:126-Sieg gegen die Boston Celtics nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

dpa | Stand: 31.05.2021, 07:40