NBA - Suns weiter top, Bucks mit drittem Sieg in Serie

Die Suns um Anführer Chris Paul gewannen am Samstagabend (22.01.2022/Ortszeit) mit 113:103 gegen die Indiana Pacers und feierten den sechsten Sieg in Serie. Der Vorjahresfinalist hat damit weiter klar die beste Bilanz aller Teams in der NBA und und baute in der Spitze der Western Conference den Vorsprung vor den Golden State Warriors aus.