NBA: Bonga mit Washington weiter im Aufwärtstrend

Durch den 129:109-Erfolg bei den Oklahoma City Thunder am Freitag (23.04.2021/Ortszeit) klettert der Hauptstadtklub auf den zehnten Platz in der Eastern Conference. Somit wären die Wizards dazu berechtigt, am Qualifikationsturnier für die Endrunde teilzunehmen.

Beal und Westbrook trumpfen auf

Beim siebten Sieg nacheinander, bei dem Washington jedes Viertel für sich entschied, trumpften Bradley Beal und Russell Westbrook mit zusammengerechnet 70 Punkten auf. Bonga stand in der Startformation und kam auf drei Punkte.

Einen weiteren Dämpfer kassierten die Cleveland Cavaliers um Isaiah Hartenstein. Obwohl der deutsche Center eine tadellose Angriffsleistung ablieferte und in fast 15 Minuten alle fünf Würfe verwandelte, unterlag der Meister von 2016 mit 102:108 bei den Charlotte Hornets. Die Cavaliers sind auf dem 13. Platz im Osten und liegen damit außerhalb der Playoff-Ränge.

dpa | Stand: 24.04.2021, 08:29