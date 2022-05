NBA-Playoffs - Celtics und Mavs in den Conference Finals

In den Western Conference Finals treffen die Mavericks auf die Golden State Warriors. Das erste Spiel wird am Mittwoch (Ortszeit) in San Francisco stattfinden.

Celtics schalten Bucks und Antetokounmpo aus

Im Halbfinale im Osten nutzen die Boston Celtics den Heimvorteil im siebten Spiel und warfen mit einem 109:80-Erfolg Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit Superstar Giannis Antetokounmpo aus den Playoffs. Die Celtics hatten zuletzt in der Saison 2019/20 die Conference Finals erreicht.

Als Team versenkten die Gastgeber 22 Dreier - ein NBA-Rekord für ein siebtes Playoff-Spiel. Dabei stach Grant Williams heraus - er war sieben Mal von außen erfolgreich. Theis blieb in sechsminütiger Einsatzzeit ohne Punkte, holte sich aber drei Rebounds und blockte zwei Würfe.

Für die Celtics kommt es in den Eastern Conference Finals zum Duell mit den Miami Heat. Die Auftaktbegegnung der Serie findet am Dienstag (Ortszeit) in Miami statt.

Quelle: red/dpa