NBA-Playoffs - Kleber mit acht Dreiern zum Sieg der Dallas Mavericks

Beim 110:104 gegen die Jazz kam Kleber am Montag (18.04.2022, Ortszeit) von der Bank und insgesamt auf starke 25 Punkte. In der Serie steht es nach zwei Spielen 1:1. Zum Weiterkommen braucht ein Team vier Siege. Die Mavericks spielten erneut ohne Luka Doncic.

Kleber wusste vermeintlich schon am Morgen, wie der Abend für ihn laufen sollte. "Ich lasse heute zehn Dreier fliegen" , habe er zu einem Teamkollegen gesagt, berichtete der Würzburger. "Das war ein heißes Händchen, und wenn ich offen bin, dann werfe ich gerne weiter" , sagte Kleber.

"Er muss schießen, weil er das kann"