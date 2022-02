NBA - LeBron James nimmt Abdul-Jabbar den Punkterekord ab

Bei der knappen 115:117-Niederlage der Lakers gegen die Golden State Warriors erzielte James am Samstag (12.02.2022, Ortszeit) seinen 44.157. Punkt der Karriere. Damit zog er an Abdul-Jabbar vorbei, der auf 44.149 Punkte in regulären Spielzeiten und Playoffs gekommen war.

In der prestigeträchtigeren Kategorie, Punkte in der Hauptrunde, führt der von 1969 bis 1989 aktive Abdul-Jabbar noch mit 1.861 Zählern Vorsprung.