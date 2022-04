NBA - Lakers nur noch mit geringen Chancen auf Playoffs

Die Lakers kassierten am Sonntagabend (03.04.2022) ohne ihren verletzten Anführer LeBron James mit 118:129 gegen die Denver Nuggets. Um doch noch auf Rang zehn der Western Conference zu klettern, der zur Teilnahme am Play-Ins berechtigt, müssten die Lakers in den noch ausstehenden vier Partien einen Rückstand von zwei Siegen auf die San Antonio Spurs wettmachen. Die Texaner holten ein 113:92 gegen die Portland Trail Blazers.