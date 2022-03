NBA - 76ers gewinnen Spitzenspiel gegen Miami

Theis mit Celtics im Rennen um Platz drei im Osten

Die Boston Celtics bleiben im Rennen um den dritten Playoff-Spot im Osten und konnten den Rückstand auf die Milwaukee Bucks verkürzen. Die Celtics gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Oklahoma City Thunder mit 132:123. Nationalspieler Daniel Theis steuerte neun Punkte und acht Rebounds bei.

Die Brooklyn Nets holten angeführt von Kevin Durant mit seinen 37 Punkten einen wichtigen 114:106-Sieg gegen die Utah Jazz und können als Tabellenachter weiter auf einen Platz unter den Top sechs hoffen.

Kleber mit Dallas auf Playoff-Kurs

Auch Maxi Kleber ist mit den Dallas Mavericks weiter auf Playoff-Kurs. Die "Mavs" gewannen ein enges Spiel gegen die zuletzt so erfolgreichen Minnesota Timberwolves mit 110:108 und verteidigten damit den fünften Platz im Westen. Reggie Bullock entschied die Partie zugunsten der Mavericks mit einem verwandelten Dreier in der Schlussphase. Die Timberwolves rutschten ab auf Rang sieben hinter die Denver Nuggets. Die jeweils besten sechs Teams der Eastern und der Western Conference sind direkt für die Playoffs qualifiziert.

James bringt Lakers neue Hoffnung

Für die Los Angeles Lakers steht das Erreichen der Playoffs weiter auf der Kippe - trotz einer erneuten Galavorstellung von LeBron James. Der 37-Jährige erzielte beim 131:120 gegen die Cleveland Cavaliers 38 Punkte und kam zudem auf 11 Rebounds und 12 Vorlagen. Durch den Sieg gegen das Team aus seiner Heimat Ohio kletterten die Lakers in der Western Conference wieder auf Rang neun und vorbei an den New Orleans Pelicans, die 103:106 bei den Charlotte Hornets verloren. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn spielen die beiden letzten Playoff-Tickets aus.

Schröder mit Rockets endgültig aus dem Rennen

Die Houston Rockets dagegen haben auch theoretisch keine Chance mehr auf die Playoff-Quali. Das schlechteste Team der Liga gewann aber 115:97 gegen die Washington Wizards, Nationalspieler Dennis Schröder erzielte acht Punkte und hatte zudem fünf Vorlagen und vier Rebounds.

Quelle: red/dpa