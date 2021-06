NBA: Franzose Gobert zum dritten Mal bester Defensiv-Spieler

Für Gobert ist es das dritte Mal, dass er von 100 Journalisten aus dem In- und Ausland auf Platz eins gewählt wurde. Bereits in der Saison 2017/2018 und 2018/2019 wurde er für seine Qualitäten in der Abwehr belohnt.

Als erster NBA-Profi Corona positiv

Mit den Jazz spielte Gobert die beste Hauptrunde aller Teams und führt in den Playoffs im Halbfinale der Western Conference gegen die Los Angeles Clippers 1:0. Der 28-Jährige bekam insgesamt 464 Punkte. Simmons kam auf 287 Zähler, Green auf 76.

Gobert war im März 2020 der erste NBA-Profi, dessen positiver Corona-Test bekannt wurde. In der Folge unterbrach die NBA als erste große Liga der Welt ihre Saison wegen der Pandemie.

dpa | Stand: 10.06.2021, 07:28