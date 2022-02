NBA - Franz Wagner mit 22 Punkten bei Niederlage der Orlando Magic

Mit im Schnitt 15,7 Punkten, 4,6 Rebounds und 2,9 Vorlagen pro Partie spielt Wagner eine sehr starke Saison. Ende der Woche wird er auf eines der vier Teams aufgeteilt, die am 18. Februar in Cleveland bei den "Rising Stars" gegeneinander antreten. Das All Star Game mit den besten Profis der Liga ist dann zwei Tage später.

Quelle: sid/dpa