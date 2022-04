Draymond Green kündigte vor kurzem einen Tag Sonderurlaub an. LeBron James, Liga-Superstar und seit Jahren mit Green befreundet, hatte da gerade Karl Malone überholt und Platz zwei der ewigen Scorerliste der NBA erobert. 1.325 Punkte fehlen James noch, um die Bestmarke von Kareem Abdul-Jabbar zu erreichen.

Viele Experten rechnen damit, dass der 37-Jährige dies auch schaffen wird. Wenn es soweit ist, so kündigte sein Kumpel Green jetzt schon bei ESPN an, werde er leider nicht für die Warriors auflaufen können. Sondern zum Lakers-Spiel gehen, um live dabei zu sein, wenn James sich zum besten Scorer der Geschichte kürt.

Diese in den US-Medien viel erzählte Anekdote zeigt, dass es bei den Lakers seit Wochen eigentlich nur noch um ein Thema geht: die Jagd des Lakers-Anführers nach dem Titel des "All-Time Leader" in der NBA-Scorerliste.

LeBron James - Spielen für die "Legacy"

Auch James erweckte auf dem Parkett zwischendurch den Eindruck, dass er vor allem seine historische Bilanz im Blick hat, seine "Legacy", die im US-Sport eine besondere Rolle spielt.

Der Lakers-Anführer legte auch in dieser Saison im Schnitt mehr als 30 Punkte auf. Wenn er denn spielte. Beim vorletzten Heimspiel des Rekordmeisters in der NBA-Hauptrunde saß der 37 Jahre alte Superstar einmal mehr in Jeans und Kapuzenpulli am Spielfeldrand, eine Knöchelverletzung zwang ihn zum Aussetzen.

Doch selbst wenn James beim 118:129 gegen die Denver Nuggets am Sonntag hätte mitspielen können - am Ende dieser Pleiten-, Pech- und Pannen-Saison des Glitzer-Clubs hätte sich ziemlich sicher nichts verändert: Wenn es in den Playoffs zur Sache geht, ist der Rekordmeister wohl nicht dabei. Und der wichtigste Basketballer der Liga auch nicht.

Drei Siege Rückstand auf Spurs - Playoffs wohl gelaufen

Vier Spiele vor dem Ende der regulären Saison liegen die Lakers auf Platz elf, zwei Spiele hinter den San Antonio Spurs. Um die Spurs noch zu überholen und wenigstens Rang zehn zu erreichen, mit dem die Lakers am Play-In teilnehmen dürften, müssen sie sogar drei Siege mehr einfahren als die Texaner, die im direkten Vergleich die Nase vorn haben.