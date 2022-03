Celtics auf Playoff-Kurs, Lakers weiter auf Talfahrt

Die Boston Celtics gewannen am Donnerstagabend (03.03.2022) in eigener Arena 120:107 gegen die Memphis Grizzlies und festigten damit Rang fünf der Eastern Conference. Weil die siebtplatzierten Toronto Raptors ihr Heimspiel gegen die Detroit Pistons 106:108 verloren, sind die Chancen der Celtics auf die direkte Teilnahme an den Playoffs weiter gestiegen.

Tatum mit 37 Zählern bei den Celtics

Jayson Tatum kam an seinem 24. Geburtstag auf 37 Zähler und hatte mit 21 Punkten ein besonders starkes Schlussviertel. Daniel Theis kam von der Bank und steuerte sechs Punkte und sechs Rebounds bei.