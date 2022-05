Einen großen Anteil am Comeback hatten die zwei Superstars der 76ers, allen voran James Harden: "The Beard" glänzte mit 31 Punkten, verwandelte Dreier in Serie und war auch im Schussviertel mit 16 Punkten der entscheidende Mann. " Es hat sich nicht viel verändert, ich treffe jetzt einfach die Würfe ", sagte Harden nach dem Spiel bei "ESPN".

Embiid und Harden dominieren gegen Miami

Neben Harden dominierte Joel Embiid, der bei den Niederlagen in den ersten beiden Partien in Miami schmerzlich vermisst wurde. Embiid spielte nach einer leichten Orbitalfraktur erneut mit Maske und kam auf 24 Punkte und 11 Rebounds, begleitet von "MVP"-Rufen der begeisterten Fans in Philadelphia.

" Wir haben immer noch nicht das Beste von Joel gesehen, er ist weiter dabei, sich auf das Spiel mit der Maske einzustellen ", sagte Trainer Doc Rivers - für Miami klang dies eher wie eine Warnung für die verbleibenden Spiele der Serie, die zunächst in Florida fortgesetzt wird. Jimmy Butler kam für Miami zwar auf 40 Punkte, doch die Heat konnten Philadelphias Dominanz in der Offensive wenig entgegensetzen.

Mavericks gleichen Serie gegen Suns aus

Auch die Dallas Mavericks haben im Halbfinale der Western Conference den Ausgleich geschafft. Die Texaner gewannen beim 111:101 (68:56) auch ihr zweites Heimspiel gegen die Phoenix Suns und machten damit in der Best-of-seven-Serie aus einem 0:2 ein 2:2. Bester Werfer der "Mavs" war erneut Topstar Luka Doncic, der es auf 26 Punkte brachte. Der Würzburger Maxi Kleber steuerte elf Zähler bei.

Das erste Viertel entschieden die Texaner mit 37:25 klar für sich, das zweite war dann mit 31:31 ausgeglichen. Auch nach der Pause behielt Dallas die Kontrolle über das Spiel. Phoenix halfen auch die 35 Punkte von Devin Booker nicht. Die Suns haben im fünften Spiel nun wieder Heimrecht. Wer zuerst vier Spiele gewonnen hat, zieht ins Halbfinale ein.

Quelle: red/sid/dpa