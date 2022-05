Basketball | NBA

NBA - Dallas Mavericks gewinnen Spiel drei gegen Phoenix

Stand: 07.05.2022, 06:41 Uhr

Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihr erstes Heimspiel in der Viertelfinal-Serie gegen die Phoenix Suns gewonnen. Mit dem 103:94 (51:44)-Sieg am Freitagabend (06.05.2022/Ortszeit) verkürzte Dallas in der Best-of-seven-Serie auf 1:2.