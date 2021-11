NBA - 27 Punkte von Wagner reichen Orlando nicht zum Sieg

Trotz der 27 Zähler des Berliners unterlag die Mannschaft aus Florida am Montagabend (29.11.2021/Ortszeit) 96:101 und kassierte die 18. Niederlage der Saison. "Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise wie er da draußen gespielt hat heute Abend" , sagte Trainer Jamahl Mosley über Franz Wagner, dessen Bruder Moritz Wagner aus taktischen Gründen nicht zum Einsatz kam.

"Eine Umstellung"