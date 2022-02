NBA - Mavericks verlieren, Schröder beim Sieg der Celtics schwach

Die Mavericks unterlagen am Mittwoch (02.02.2002, Ortszeit) Oklahoma City Thunder mit 114:120 nach Verlängerung und kassierten nach einer zuvor sehr guten Phase die zweite Niederlage hintereinander. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber Kleber kam auf zehn Punkte und acht Rebounds.

Schröder mit nur sechs Punkten gegen die Hornets

Außer Form scheint weiterhin Dennis Schröder zu sein, der zum dritten Sieg der Boston Celtics in Serie lediglich sechs Punkte in 16 Minuten auf dem Feld beisteuerte. Der Braunschweiger laboriert allerdings auch weiterhin an Problemen mit der Achillessehne. Gegen die Charlotte Hornets gab es ein 113:107.