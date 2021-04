NBA, Olympia, Impfung: Schröder unglücklich über Terminplanung

Mit Blick auf den Terminkalender sagte der Profi der Los Angeles Lakers am Freitag (23.04.21) in einem Gespräch mit deutschen Medien: "Schwierige Situation. Ich hätte mir das gewünscht, dass die das so gemacht hätten, dass ich die Finals spielen kann und trotzdem noch in der Lage bin, bei den Qualifiers zu spielen. Es würde schon weh tun, wenn ich nicht spielen dürfte, weil wir natürlich eine Chance hätten bei dem größten Turnier zu spielen."

Qualifikationsturnier in Split

Das deutsche Team hat durch das Vorrunden-Scheitern bei der WM in China das direkte Ticket verpasst, aber den Sprung zu einem von vier Qualifikationsturnieren geschafft. Dieses müssen sie in Split (29. Juni bis 4. Juli) gewinnen, um nach Tokio zu dürfen. Zu dieser Zeit laufen in der NBA aber die Playoffs. Schröders Lakers zählen als Titelverteidiger zu den Teams, die in den Playoffs absehbar lange dabei sein werden.

Die Final-Serie um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt endet spätestens am 22. Juli. Bereits am 25. Juli beginnt das olympische Turnier in Tokio. "Wenn ich mich nicht verletzte, dann bin ich immer dabei und versuche natürlich, die deutsche Nationalmannschaft nach vorne zu bringen", sagte Schröder.

Schröder beim Thema Impfen unentschlossen

In der Impfdebatte habe er für sich persönlich noch keine Entscheidung getroffen. "Mit dem Impfen, das ist eine schwierige Sache für mich. Ich bin einer, der nicht gerne Schmerzmittel nimmt. Ich versuche immer, ohne diese ganzen Sachen auszukommen."

Er sei wegen einer positiv auf Corona getesteten Person in seinem Umfeld schon einmal in Quarantäne gewesen und habe nicht auf dem Parkett stehen können, berichtete Schröder. Er könnte das "nicht noch mal machen. Wenn das jetzt passieren würde, dann würde ich eine Series komplett aussetzen zum Beispiel" , erklärte Schröder. Das sei die eine Sache, warum er überlege, "überhaupt geimpft zu werden".

Viele Lakers-Spieler geimpft

Mit Ausnahme von ihm selbst und LeBron James seien inzwischen alle Profis der Lakers geimpft, sagte Schröder zunächst. Wenig später sagte er aber, er sei nicht sicher, ob das stimme oder ob noch weitere Profis bislang auf eine Impfung gegen das Coronavirus verzichtet haben. Viele seiner Mitspieler wollten durch eine Impfung wieder mehr Möglichkeiten im Alltag haben. "Verstehe ich auch, respektiere ich auch. Aber Leute müssen auch respektieren, wenn du es nicht machen willst. Ganz einfach."

dpa | Stand: 24.04.2021, 11:12