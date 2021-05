Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Dirk Nowitzki die Larry-O'Brien-Trophy, den Pokal des NBA -Champions, in die Höhe reckte. Ein triumphaler Moment, deutsche Sportgeschichte - doch auf den Höhenflug folgte eine lange Durststrecke: Nie wieder kam Dallas auch nur in die Nähe des Titels, zeitweise verpasste die Franchise gar vier Mal in Folge die Playoffs (2016-2019).

Nun jedoch, pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Nowitzki-Titels, stehen die Mavericks so gut da wie lange nicht. Samstagabend (22.05.2021, 22.30 Uhr) starten sie gegen die Los Angeles Clippers in die Playoffs, als Fünftplatzierte der Western Conference. Das ist die beste Ausgangslage seit der Meistersaison 2010/11, und auch wenn das Team nicht zum Favoritenkreis zählt: Eine kleine Chance auf die Trophäe gibt es - denn das Titelrennen 2021 wirkt so offen wie seit Jahren nicht.

Nowitzkis Nachfolger gefunden

Der Hauptgrund für das Wiedererstarken der Mavericks, bei denen auch Nationalspieler Maxi Kleber unter Vertrag steht, ist der legitime Thronfolger Nowitzkis: Luka Doncic.

27,7 Punkte, 8,0 Rebounds und 8,6 Assists lieferte Doncic in der abgelaufenen regulären Saison - im Alter von 22 Jahren. Unter den aktuellen NBA -Spielern gibt es nur einen, der so jung Ähnliches vollbrachte: LeBron James.

Die größte Stärke des Slowenen ist das Playmaking. Er ist Lenker und Denker der starken Mavericks-Offensive, seine Übersicht und Spielintelligenz nötigen selbst den größten Stars der Liga Respekt ab - etwa Kevin Durant von den Brooklyn Nets. " Er sieht die Dinge, bevor sie passieren ", lobte der Forward kürzlich.

X-Faktor Maxi Kleber

Zu den liebsten Anspielstationen des Slowenen gehört Maxi Kleber, der in seinem vierten NBA -Jahr nochmals einen Schritt nach vorn gemacht hat. Großgewachsen (2,08 m), stark im Distanzwurf und der Verteidigung, gehört der deutsche Center mittlerweile zu den ligaweit besten seines Typs.

7,1 Punkte und 5,2 Rebounds liefert Kleber über die Saison. Eher unauffällige Zahlen - und doch enorm wichtig für die "Mavs". " Vergesst, wie viele Punkte er macht ", lobte "Mavs"-Coach Rick Carlisle Kleber im Februar. " Dieser Kerl ist ein Gewinner. Er ist ein Unterschiedsspieler. "

Aktuell gibt es aber Sorgen um Kleber. Auf eine Corona-Infektion im Januar folgten im Saisonendspurt Achillessehnenprobleme, wegen derer er zuletzt sechs von acht Spielen verpasste.

Ab wann und wie gut der Deutsche den Mavericks in den Playoffs helfen kann, ist daher fraglich. Klar ist: Mit einem fitten Kleber sind sie ein wesentlich besseres Team - und das bräuchte es gegen die Clippers.

Schon im vergangenen Jahr war Dallas in der ersten Playoff-Runde gegen die Kalifornier angetreten. Doncic und Co. verloren die Best-of-Seven-Serie mit 2:4, obwohl die Clippers von ihrer Bestform weit entfernt waren. Ein Jahr später kommen die Mavericks zwar verbessert daher - doch das gilt auch für den Gegner, der im Gegensatz zu den "Mavs" zwei aktuelle All-Stars aufweisen kann: Kawhi Leonard und Paul George.

Kein Co-Star für Doncic?

Eigentlich sollte es auch in Dallas einen zweiten Topstar geben: Kristaps Porzingis. Der 2,21 Meter lange Lette hatte bei den New York Knicks (2015-2018) stellenweise ähnlich stark aufgespielt wie Doncic, doch seit seiner Ankunft in Dallas konnte er die in ihn gesteckten Erwartungen nicht wirklich erfüllen, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen.

20,1 Punkte und 8,1 Rebounds legt Porzinigs aktuell auf. Um die von Doncic so abhängige und dadurch ausrechenbare Offensive in den Playoffs zu entlasten, braucht es mehr.

Offener Titelkampf

Zugleich haben aber auch die großen Favoriten - Brooklyn, die Lakers, Philadelphia, die Clippers - ihre Probleme: Kaum ein Titelkandidat startet eingespielt in die Playoffs, es gibt viele personelle und taktische Fragezeichen.

Hierin liegt die Chance der "Mavs": Sollten sie mit den Clippers, die teils eindimensional und schlecht abgestimmt wirkten, ihre ausgesprochen schwere Auftakthürde meistern, wäre im Anschluss vieles denkbar.

Auch der erste Mavericks-Titel seit 2011.

Stand: 21.05.2021, 10:58