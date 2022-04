Zwei Tage nach dem ungefährdeten Sieg zum Auftakt gab es für die Suns am Dienstagabend (19.04.2022, Ortszeit) ein 114:125 gegen die New Orleans Pelicans. In der Best-of-seven -Serie steht es nun 1:1.

Für die Pelicans überzeugte besonders Brandon Ingram mit 37 Punkten. "Wir haben aggressiv angefangen und sind widerstandsfähig geblieben" , sagte Ingram dem TV-Sender " TNT " .

Bester Werfer der Suns war Devin Booker mit 31 Punkten. Booker verletzte sich im dritten Viertel aber am Oberschenkel und konnte nicht weiterspielen.